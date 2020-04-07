ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة تقترب من 1 بالمئة

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 9ر0 بالمئة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 9ر0 بالمئة مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 21ر9 مليون، حتى الساعة 0709 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للانباء .

وتوافقت الزيادة على الصعيد الوطني في الحالات مع متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 9ر0 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تكساس أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة والتي بلغت 936816، بزيادة 5ر0 بالمئة عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت إلينوي زيادة بنسبة 6ر3 بالمئة في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 423527 إصابة.

كما شهدت ولاية إلينوي تسجيل أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 81 حالة وفاة.