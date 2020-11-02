رجح محللون غربيون وإقليميون أن تشهد السياسة الخارجية الأمريكية تحولات كبرى لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط، فى حال فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واعتبر الباحث الفرنسى رولاند لومباردى المتخصص فى شئون الشرق الأوسط بمجموعة تحليل «جى.إف.سى.كونسيل» أنه إذا فاز بايدن فى الانتخابات، فإن السياسة الخارجية ستتغير تماما، لاسيما تجاه منطقة الشرق الأوسط، كما ستختلف خرائط الجغرافيا السياسية والتحالفات فى المنطقة.

وأوضح لومباردى فى تصريحات لـ«الشروق» أن السياسة الأمريكية فى عهد ترامب تجاه الشرق الأوسط، اختلفت عن أسلافه، اذ انتهج سياسة عدم التدخل، معلنا الانسحاب (الذى لا يزال نسبيًا للغاية بالطبع والذى بدأه سلفه باراك أوباما) للقوات الأمريكية من سوريا والعراق وأفغانستان.

وأشار لومباردى إلى أن ولاية ترامب اتسمت أيضا بفك ارتباط الولايات المتحدة بالتدخل فى صراعات الشرق الأوسط، وترك حلفائها الإقليميين التاريخيين، واعادة سياسة العقوبات والضغوط القصوى على طهران.

وأعرب الباحث الفرنسى عن اعتقاده بأنه عبر«استراتيجية التوتر» المحسوبة، بفضل السلاح الاقتصادى، سيجبر القادة الإيرانيون والفلسطينيون على الدخول فى مفاوضات، وهى النتيجة الأولى إذا أعيد انتخاب ترامب. كما رجح أن تكون النتيجة الثانية لإعادة انتخاب ترامب إدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات شديدة ضد تركيا.

ورأى لومباردى أن الصين تفضل عدم إعادة انتخاب ترامب، بينما يدرك الروس جيدا أن فريق جو بايدن سيكون حتمًا أكثر عداءً لهم.

أما عن موقف دول الخليج العربى، قال الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات فى مقال نشره بمعهد الشرق الأوسط فى واشنطن إن معظم دول الخليج العربى تفضل استمرار الرئيس ترامب، بدلا من إدارة جديدة تعد بالتراجع عن كل ما فعله.

وأشار عبدالله إلى أن دول الخليج العربى على مر السنين تفضل الرؤساء الجمهوريين على الديمقراطيين، فتاريخيًا، لدى الجمهوريين تقدير أعمق للعلاقة الأمريكية الخليجية، وتفهمون المخاوف الأمنية الخليجية.

ونوه الأكاديمى الإماراتى إلى أن دول الخليج العربى تعاملت بنجاح مع 14 رئيسًا ديمقراطيًا وجمهوريًا على مدار السبعين عامًا الماضية، وكان لديها قدرة على التكيف مع أى رئيس، وفى جميع الحالات حققوا أقصى استفادة منهم.

وفى سياق متصل، تؤكد أحدث استطلاعات الرأى أن غالبية الإسرائيليين يتمنون فوز ترامب بالرئاسة، موضحة أن مثل هذه النتيجة ليست بالصادمة، حيث قدم ترامب العديد من الهدايا السياسية للرئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو، كالاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس ومرتفعات الجولان المحتلتين، دون انتزاع أى حقوق للفلسطينيين، كما تمكن من الإضرار بالاقتصاد الإيرانى عن طريق فرض العقوبات، وإن كانت حالة الضغط القصوى قد فشلت فى كبح روح المغامرة الإيرانية، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

من جهته، قال نمرود نوفيك مستشار الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز إنه «إذا عكست إدارة بايدن مسارها على الجبهتين ــ إعادة العلاقات مع الفلسطينيين وإعادة التعامل مع إيران، كل ذلك بالتشاور الوثيق مع إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة الإقليميين الآخرين فقد نجد أنفسنا فى شرق أوسط أكثر استقرارا»، على حد تعبيره.

بدوره، قال على عميدى، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة أصفهان، إن «غالبية الشعب الإيرانى والنخبة الإيرانية تفضل أن يأتى بايدن إلى السلطة ولكن هناك خلافات»، مضيفًا أن «هناك معسكرات متشددة ترى أن هناك مكاسب سياسية من تصعيد التوترات مع ترامب»، بحسب موقع المجلس الأطلنطى.

ووفقا لاستطلاع أجراه مركز «إيسبا» الإيرانى الحكومى، الشهر الماضى، فإن 55% من الإيرانيين يعتقدون أن نتيجة الانتخابات ستؤثر على إيران كثيرًا»، كما توقع أكثر من نصف المشاركين فى الاستطلاع أن يفوز ترامب، بينما رجح خمس العينة فوز بايدن.