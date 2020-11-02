الصحة العالمية: ارتفاع الحالات الهائل في بعض البلدان يجعل من هذه اللحظة لحظة حرجة

قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (والذي يقضي فترة عزل صحي بمنزله بعد أن خالط حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا)، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر المنظمة الدولية في جنيف اليوم الإثنين عبر الفيديو - إن الارتفاع الهائل في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بعض البلدان، خاصة الأوروبية يجعل من هذه اللحظة لحظة حرجة، مشددا على أن كل شخص في كل مجتمع عليه دور لوقف العدوى.



وحذر تادروس من وصول المستشفيات إلى الطاقة القصوى من استيعابها في بعض البلدان التي تزايدت فيها أعداد الإصابات بشكل كبير، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطرا على المرضى وعلى العاملين الصحيين.



من جانبه، وردا على أسئلة الصحفيين بشأن اعتراضات المواطنين في بعض الدول على القيود المفروضة، قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة أن الجميع يقدر ويفهم مدى حاجة المواطنين إلى العودة للحياة الطبيعية وكذا تساؤلهم بشأن موعد رفع القيود ودعا رايان إلى إيجاد توافق في الآراء بين الجمهور والحكومات في تلك البلدان بخصوص مايمكن القيام به لوقف انتشار الفيروس.



وقال إن الحكومات في بعض اللحظات يكون عليها أن تتصرف بسرعة لمواجهة انتشار الفيروس، ولهذا فإن المنظمة الدولية تدعو المواطنين في تلك المجتمعات إلى مساعدتها.