وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح الأسواق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية، وليس البرتقال فقط، بعد العديد من جولات التفاوض الجادة لفتح السوق الياباني أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة، وذلك في إطار تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وانطلاقا من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود الحكومة.

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وقال وزير الزراعة - في بيان اليوم الإثنين - إنه على مدار العام الماضي، كثف الحجر الزراعي المصري مفاوضاته مع الجانب الياباني، حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان، والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية اليوم.

من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري إن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدي الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعي في السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات، إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية، والتي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من عام 2019 وحتى الآن، واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات كالمركز الأول في تصدير البرتقال لجميع دول العالم.

جدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ال 4.5 مليون طن خلال العام الحالي، رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية.