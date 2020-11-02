الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل حول التمويل متناهي الصغر

استضافت هيئة الرقابة المالية، فعاليات ورشة عمل لمسئولي الجمعيات الأهلية من الفئة (أ)؛ لبحث التمويل متناهي الصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بيان للهيئة أصدرته اليوم، قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التوسع في نشاط التمويل للمشرعات المتوسطة والصغيرة بجانب التمويل متناهي الصغر يجب أن يتم على أساس قوي، من توافر الخبرات البشرية والملاءمة المالية لدى جهات مقدمي خدمة التمويل.

وأضاف عمران أن من واجبنا كجهة رقابية تقدمت بتشريع لإضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للجمعيات للشركات وللجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، أن نكون مطمئنين للحفاظ على مستوى النمو في نشاط التمويل متناهي الصغر، وأن نُشدد على أن من سيحصل على رخصة بمزاولة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لن يجور على النمو المتوقع في محفظة التمويل المتناهي الصغر أو نسبته.

وأوضح أن الرقابة المالية تثق في أن آليات السوق ستحافظ على إنجازات التجربة المصرية في التمويل متناهي الصغر.