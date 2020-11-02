أمير الكويت: حريصون على تعزيز كفاءة جيشنا وتمكينه من القيام بواجبه في حماية الوطن

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حرصه على تعزيز كفاءة وقدرات القوات المسلحة الكويتية وتمكينها من القيام بواجبها المقدس في حماية الوطن والدفاع عن ترابه ضد المعتدين.

جاء ذلك في كلمة لأمير الكويت، خلال زيارته اليوم الاثنين، إلى وزارة الدفاع الكويتية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن الشيخ خالد صالح الصباح ونائبه الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر وكبار القادة بالجيش.

وشدد الشيخ نواف الأحمد على أن تعزيز كفاءة وقدرات الجيش الكويتي سيظل دائما في طليعة أولوياته، مؤكدا أن الدولة لن تبخل أو تتراخى في تزويده بما يستجد من الأسلحة والآليات، وتجهيزه بكل ما يحتاجه؛ لأداء واجبه على أكمل وجه، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تطوير وتحديث أساليب التدريب والتأهيل والإعداد في كافة قطاعاته.

وقال أمير الكويت "لقد أثبت جيشنا الأبي على مر السنين، أنه حصن الوطن ودرعه الواقي ضد الغزاة والمعتدين، وقدم في سبيل ذلك قوافل الشهداء، وأغلى التضحيات، فاستحق فخر الوطن وحب واعتزاز المواطنين، ولا يفوتني في هذا اللقاء أن أشيد وأسجل الثناء على ما قام به حماة الوطن في الآونة الأخيرة من إسهام فعال في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضمان انتظام ونجاح جهود مكافحة انتشار وباء (كورونا)، فكانوا دائما خير عون وسند، رغم ما تعرضوا له من مخاطر العدوى والإصابة".

وأضاف قائلا "ولم يتأخر جيشنا الكويتي أو يتوانى في القيام بواجبه القومي، فشارك مشاركة فعالة بالرجال والمعدات وقدم الشهداء في معارك الدفاع العربية على أرض سيناء والجولان؛ حيث اختلطت دماؤهم مع دماء أشقائهم في مصر وسوريا الشقيقتين".

وفي السياق ذاته، استمع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط بالجيش الكويتي اللواء ركن محمد عبدالله الكندري، لشرح للمنظومة العسكرية والموقف العام للجيش الكويتي، والكفاءة القتالية العالية لتعزيز مهام رجال القوات المسلحة لحماية الكويت.