روسيا: إجراء أكثر من 61 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"، إجراء أكثر من 61.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم روسيا، منذ انتشار الوباء في مارس الماضي.

وأفاد بيان للهيئة الروسية بأنه تم إجراء 512 ألف اختبار للفيروس خلال 24 ساعة الماضية، أن 393 ألفا و667 شخصا ما يزالون تحت الإشراف الطبي في عموم روسيا للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.

وكانت روسيا قد سجلت في الآونة الأخيرة سلسلة قفزات قياسية في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا، فيما تسعى السلطات إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد الوباء حتى نهاية العام الجاري، وسجلت رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.