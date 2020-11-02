يضع الأمريكيون نهاية لسباق انتخابى استثنائى فى تاريخ الولايات المتحدة، التى تعانى وطأة انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيدــ19».. المرشحان الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطى جو بايدن كثفا من جهودهما لجذب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا بدورهم أمرهم بعد.

وسجلت الحملات الانتخابية هذه المرة أرقاما قياسية من بينها أنها الأعلى تكلفة فى تاريخ الولايات المتحدة بقيمة 14 مليار دولار، فضلا عن إقبال غير مسبوق للناخبين على تصويت مبكر تخطى حاجز الـ93 مليون صوت ما جعله معدل التصويت الأعلى منذ نحو قرن.

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