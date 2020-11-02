ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 91 قتيلا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه اليوم الاثنين ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير ثالث أكبر مدينة في البلاد إلى 91 قتيلا.

من ناحية أخرى ، قال عمال الطوارئ الذين أنقذوا طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من تحت الأنقاض بعد مرور 65 ساعة على الزلزال المميت الذي هز الساحل الغربي لتركيا اليوم الاثنين، إن ما حدث ليس أقل من "معجزة".

وكان رجال الإنقاذ قد تمكنوا من إنقاذ والدة الطفلة وثلاثة من أشقائها بعد 23 ساعة من انهيار مبنى مكون من ثمانية طوابق يوم السبت الماضي. كما نجا والدها، لكن شقيقها البالغ من العمر 7 سنوات توفي، حسبما أفاد وزير الصحة التركي .

وأعلن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم أنه تم إنقاذ 962 شخصا حتى الآن، ومازال 219 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأضاف أن أكثر من 7800 من عمال الإنقاذ يقومون بعملهم، وأن 58 مبنى دمرت، بينما تعرض أكثر من 450 منها لأضرار ما بين خفيفة ومتوسطة .

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن المدعي العام في أزمير بدأ تحقيقات مع المسؤولين عن المبانى التي تضررت ودمرت بشدة والتي تسبب انهيارها في سقوط الكثير من الضحايا .

واحتُجز ما لا يقل عن تسعة أشخاص، من بينهم مقاولون ومهندسون ومسؤولون عن المراجعات وإصدار تصاريح البناء، بينما تبحث السلطات عن شخصين آخرين.

وإزمير هي ثالث أكبر المدن التركية بعد اسطنبول وأنقرة، ويتجاوز عدد سكانها 3ر4 مليون نسمة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.