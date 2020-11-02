صحة البحيرة: تجاوزنا المستهدف من مبادرة الكشف عن سوء التغذية

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن تجاوز المستهدف وتحقيق أعلي من 100% في اليوم الأول لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج أمراض سوء التغذية (الأنيميا، السمنة، التقزم).

وقال بيان لمديرية الصحة بالبحيرة، إن المبادرة اليوم حققت نسبة أعلى من المستهدف اليومي، وتستمر أعمال المبادرة طوال أيام الأسبوع خلال العام الدراسي مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث بدأت اليوم أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية (الأنيميا، السمنة، التقزم) لجميع أطفال المرحلة الإبتدائية من الصف الأول وحتى الصف السادس بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالقطاع الريفي بمحافظة البحيرة، وتستهدف 709 ألف و38 تلميذ وتلميذة بإجمالي عدد 1561 مدرسة، وذلك بمعرفة عدد 74 فرقة عمل من التأمين الصحي بالبحيرة.