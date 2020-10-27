يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أن مواجهة إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مباراة نهائية.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " الإنتر فريق قوي بدنيا للغاية ويلعب كرة القدم بشكل جيد، سنلعب مباراة أخرى صعبة، بالنسبة لنا هي مباراة نهائية".

وأضاف زيدان: "لا أفكر بما قد يعنيه أن نخسر غدًا، فقط سنلعب من أجل للفوز، هناك مباراة نهائية هنا كل يوم، مواجهة إنتر بثلاث نقاط سنلعب من أجل الحصول عليها".

وعن ما إذا كان الفريق قد فقد سيطرته في دوري الأبطال تابع زيزو: "يمكن للجميع أن يكون لهم رأي في ذلك، العام الماضي لم نفز بدوري الأبطال ولكن هذا العام تحقيق البطولة هدفنا، نحن مرشحون مرة أخرى".

زيدان أشاد باللاثي الهجومي «هازارد - أسينسيو – بنزيمة» قائلًا: "بالتأكيد يمكنهم أن يمثلوا حقبة في ريال مدريد، وسيفوزون بالعديد من الألقاب، كل ما يريدونه هو المنافسة والفوز وهذا بالنسبة للمدرب أمر جيد جدا".

ويستعد ريال مدريد لاستضافة إنتر ميلان الإيطالي، مساء غدا الثلاثاء، على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق أول انتصار له في المجموعة بعدما خسر في المباراة الأولى أمام شاختار بثلاثية لهدفين، وتعادل في الثانية أمام بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لمثلهما.