 السيول تقطع الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا - بوابة الشروق
الإثنين 2 نوفمبر 2020 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

السيول تقطع الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 10:34 ص

المحافظة تغلق طريق المنيا بني سويف من الاتجاهين حفاظا على سلامة المواطنين
شهد الطريق الصحراوي الشرقي المتاخم لمحافظة المنيا والواصل بين محافظتي المنيا وبني سويف، غلقا وغرقا بسبب موجة الطقس السيئ وكمية السيول الجارفة التي غطت الطريق الصحراوي.

ومن جانبها أعلنت أمس غرفة عمليات محافظة المنيا، إغلاق طريق المنيا -بني سويف، من الاتجاهين حفاظا على سلامة وأمان المواطنين، بسبب الطقس السيئ، فيما يمكن السفر من خلال الطريق الصحراوي الشرقي القديم أو الطريق الزراعي.

وأهابت المحافظة، بالمواطنين عدم السفر على الطريق واتباع التعليمات حرصا على سلامتهم.

ونشر عدد ممن اضطروا للسفر تحذيرات مصورة لكافة السيول التي تسببت في العديد من الحوادث، وإصابة كثير من السيارات بالعطل.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك