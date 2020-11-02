وزيرة الصحة: النتائج لا تفضل عقارا على آخر في علاج إصابات كورونا الحادة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تشترك في بحث تضامني مع منظمة الصحة العالمية، موضحة أن البحث يتم إجراؤه على 400 مستشفى في العالم، على مستوى عشرة دول.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن مصر شاركت بـ112 حالة؛ لمتابعة البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا للحالات الحادة والحرجة.

وأشار إلى أن النتائج لا تفضل عقارًا على الآخر، مضيفة أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين عبر الإعلانات التليفزيونية للأطفال والحملات في المدارس والتوعية وجها لوجه.