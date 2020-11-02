المجلس العلمي الفرنسي: موجة كورونا الثانية قد لا تكون الأخيرة

أعلن المجلس العلمي الفرنسي، أن الموجة الثانية من وباء كورونا أو كوفيد-19 التي تعيشها أوروبا حاليًا، قد لا تكون الأخيرة.



وأشار المجلس المعني بتقديم النصح للحكومة الفرنسية بشأن الوباء، إلى أن أوروبا قد تشهد موجات متتالية قبل نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع المقبل، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.



وأوضح المجلس - في أحدث تقرير له تم تداوله اليوم - أن الأمر يتعلق بتطورات الفيروس والبيئة المحيطة به والإجراءات المتخذة للتعامل معه، مؤكدًا أنه من الصعب التنبؤ بطول الموجة الثانية للجائحة.



في الوقت نفسه، يرى خبراء الصحة في بلجيكا الذين لا يخفون توجسهم من موجات متلاحقة أنه "لن نخرج من الأزمة الصحية قبل أشهر"، وفق تقديرهم.



وتبدو المفوضية الأوروبية اكثر تفاؤلًا إذ تتعهد بتوفير لقاحات مع حلول الربيع المقبل، ما يشكل برأي مسؤوليها "بداية النهاية" بالنسبة للوباء.