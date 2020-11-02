لم يمر عيد الهالوين أمس مرور الكرام في مقاطعة كيبيك الكندية، حيث أعلنت الشرطة هناك عن مقتل شخصين وجرح 5 آخرين في هجمات نفذها شاب مسلح بالسيف، في ليل السبت.

قال المتحدث باسم الشرطة إيتيان دويون، في مؤتمر صحفي، إن منفذ الحادث شاب في منتصف العشرينات من عمره، وكان يرتدي ملابسا من العصور الوسطى، وتم توقيفه وجار استكمال التحقيقات.

ولم يوضح دويون حتى الآن سبب وقوع الحادث، الذي أتى بالتزامن مع عيد الهالوين أو عيد القديسين عند المسيحيين الغربيين، ولم يحدد العمل على أنه إرهابي أم عدائي حتى تلك اللحظة.

يأتي ذلك بعد 3 أيام من وقوع هجوم إرهابي داخل كنيسة مدينة نيس الفرنسية، نفذه شاب تونسي الأصل وصل إلى فرنسا مؤخرا، أقدم على قتل 3 بالغين داخل الكنيسة، بينهم كاهنها ومسنة.

فيما وقع هجوم آخر يوم السبت، بإطلاق نار على كاهن آخر بينما كان يغلق الكنيسة في مدينة ليون الفرنسية.

وتعد كيبيك أكبر المقاطعات الكندية، بمساحة تبلغ 1.542.056كم مربع، وعاصمتها مدينة كيبك، وأهم مدنها مدينة مونتريال، وهي تقع شرق كندا بين مقاطعة أونتاريو ومقاطعات المحيط الأطلسي. ولها حدود مشتركة في الجنوب مع الولايات المتحدة، ويعبرها نهر سانت لورانس الذي يمتد من المحيط الأطلسي.

تحصي مقاطعة كيبك 8 ملايين نسمة، تتركب من الفرنكوفونيين الذين يشكلون الأغلبية، وأقلية مركبة من السكان الأصليين، والأنغلوفونيين، وهو ما جعل اللغة الفرنسية تصبح الرسمية للمقاطعة.

يبلغ تعداد سكان كيبيك الفئة الثانية الأكبر في كندا بعد مقاطعة أونتاريو، ويعيش معظم سكانها في المناطق الحضرية بالقرب من نهر سانت لورانس، أما المناطق الوسطى الشمالية للمقاطعة فهي قليلة السكان ويقطنها في المقام الأول شعوب أمريكا الأصليين.

أما بخصوص اللغة، فمنذ عام 1960 والنقاش حول دور الفرنكوفونية (منظمة الدول المتحدثة بالفرنسية) يشتعل في كندا، علما بأن سكان معظم المقاطعات الكندية ناطقون باللغة الإنجليزية.

وتزخر كيبيك بمناخ انفصالي ممتد منذ عقود، مؤيد للانفصال عن كندا، حيث تلعب القومية دورا كبيرا في السياسة بالمقاطعة، كما تحاول الأحزاب السياسية الرئيسة، وعددها 3، الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي والاعتراف بكيبك كأمة.

ويشهد المناخ السياسي في كيبك تمحورا حول وضع المقاطعة السياسي وجدل الاستقلالية، وأصبحت هناك إديولوجيتين، الأولى تخص الانفصاليين الذين ينادون باستقلالية المقاطعة عن كندا، والثانية الفدراليون المواليون لكندا وينادون بالحفاظ على التمثيل الحالي لكبيك كونها مقاطعة تابعة للدولة، ولكل أيديولوجية تفرعات حزبية مختلفة.

بُذلت الكثير من الجهود لتحقيق مزيد من السيادة لمقاطعة كيبك، وهناك أفكار مختلفة تتضمن وجود صلاحيات تشريعية كاملة ضمن كندا، أو الانفصال عنها.

فمثلا، أصبح الآن ضمن النظام الفدرالي الكندي، تتمتع مقاطعة كيبيك بصلاحيات كاملة في المجالات الداخلية مثل الصحة والتعليم والبلديات والشرطة، بينما تتقاسم الصلاحيات مع الحكومة الفدرالية في مجالات الزراعة والموارد الطبيعية والضرائب.

وفي المقابل، تنفرد الحكومة الفيدرالية الكندية بمجالات الدفاع والسياسة الخارجية، فيما تتمتع حكومة كيبك بحق اختيار مهاجرين للإقامة في أراضيها، وهؤلاء يحصلون على التأشيرة من السفارات الكندية بموجب تزكية من مفوضية كيبيك.

تعد مدينة كيبك العاصمة الوطنية لمقاطعة الكيبك في كندا، كما يبلغ عدد السكان حوالي 8 ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد سكان كندا ككل 34.5 مليون نسمة.

في عام 1980، جرت محاولة لفصل مقاطعة كيبيك عن كندا في استفتاء عام، لكن النتيجة جاءت بعدم موافقة الأغلبية على الانفصال، بنسبة بلغت 40%، لكن الاستفتاء أعيد مرة أخرى في عام 1998، وفشل أيضا في إعلان الانقسام بسبب ضعف نسبة المصوتين بنعم البالغ عددهم 49.4%، ليظل حلم الانفصال قائما في كيبيك مؤخرا، لكن دون خطوة جادة.