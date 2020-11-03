إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أمام قرية راضي التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي بدائرة مركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وهم كل من: "فادية محمد علي 40 عامًا، عوض مجدي محمد 18 عامًا، عديلة حميدة عبد السلام 40 عامًا، إسلام أحمد خليل 21 عامًا، علاء محمود أحمد 28 عامًا، حسام طه راغب 26 عامًا، وجميعهم من مقمين بكفر الدوار وجاري تقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق في الواقعة.