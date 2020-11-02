 السعودية: تحويلات الأجانب بلغت 13.21 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي - بوابة الشروق
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السعودية: تحويلات الأجانب بلغت 13.21 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 1:20 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 1:20 م

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الاثنين أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة ، سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 29 بالمئة لتبلغ نحو 21ر13 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تقرير أصدرته اليوم إن تحويلات الأجانب – البالغ عددهم حوالي 10 ملايين عامل، سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا بنحو 835 مليون ريال، وبنسبة 7 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وأضافت أن تحويلات السعوديين للخارج انخفضت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 لتصل إلى 02ر4 مليار ريال.

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