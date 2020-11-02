الإمارات تؤكد بمجلس الأمن التزامها بتعزيز دور المرأة في صون السلام والأمن

أكدت دولة الإمارات التزامها بتمكين النساء والفتيات في أنحاء العالم، من خلال خلق بيئة مناسبة وممكنة لتحقيق مشاركتهن الكاملة والمتساوية والهامة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن المرأة والسلام والأمن، حيث يحتفل المجتمع الدولي بمناسبة مرور 20 عاما على تبني مجلس الأمن القرار رقم 1325 /2000/ التاريخي، الذي أنشأ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

وقالت دولة الإمارات - في بيانها الخطي إلى المجلس - " لقد اضطلع جدول أعمال المرأة والسلام والأمن على مدى العقدين الماضيين، بدور محوري في إبراز الآثار غير المتناسبة على النساء والفتيات، كما ساهم بشكل خاص في الاعتراف بالدور الهام الذي تلعبه المرأة في منع النزاعات وحلها، وعمليات الانتعاش بعد انتهاء النزاع".

وأشارت إلى أهمية الجهود متعددة الأطراف في ضمان عدم تهميش قضايا المرأة، وذكرت أن تعاونها مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن ساهم في عقد سلسلة من حلقات النقاش حول أهمية دور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

وأكدت على أهمية زيادة عدد النساء في الخدمة العسكرية وتأثيرهن في بناء السلام المستدام، وسلطت الضوء على مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي قامت بتخريج أكثر من 300 امرأة من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط لتيسير مساهمتهن الفعالة في حفظ السلام وحل النزاعات وجميع جوانب بناء السلام.

وشددت على ضرورة ألا يتجاهل المجتمع الدولي زيادة حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وذكرت أنها تدين هذه الجرائم لأنها تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن، وأن محاسبة الجناة عنصر هام في منع هذه الجرائم وردعها.