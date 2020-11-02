الحكومة البرتغالية تقترح فرض حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

أعلن رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، اليوم الاثنين، أن الحكومة البرتغالية قدمت مقترحًا للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بإعلان حالة الطوارئ للمساعدة في إزالة الشكوك القانونية حول الإجراءات التي تم تبنيها لمواجهة فيروس كورونا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كوستا القول، للصحفيين اليوم، إن المقترح ذو طبيعة وقائية، ويهدف لإزالة أي شكوك حول احتمالية فرض الحكومة لقيود على الحركة في أوقات معينة بمناطق مختلفة.



ويشار إلى أن الرئيس هو من يعلن حالة الطوارئ، ويتعين أن يحصل على موافقة البرلمان.



وكانت البرتغال قد سجلت الجمعة الماضية عدد إصابات يومي قياسية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، وقال كوستا إن عدد الإصابات والمرضى في المستشفيات سوف يستمر في الارتفاع خلال شهر نوفمبر الجاري.



وقد فرضت الحكومة بالفعل قيودًا على التنقل بين البلديات حتى غد الثلاثاء، كما أعلنت أمس الأول السبت عن قيود أخرى في بعض المناطق، يتم تطبيقها ابتداءً من بعد غد الأربعاء.