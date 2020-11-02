وزير النقل يتفقد ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقى

تفقد كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بطول 36 كم من مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى والذي يبلغ طوله 72 كم.

وتبدأ المرحلة الأولى من مدينة طيبة وحتى تقاطع قفط /القصير، حيث سيكون الطريق الشرقي من القاهرة حتى الأقصر مزدوجا بالانتهاء من المرحلة الثانية لطريق قنا/ الأقصر، وبعد نهو المرحلة الثانية بطول 36 كم من قفط/ القصير حتى قنا خلال العام المالي المقبل.

وتابع الوزير الأعمال التي تنفذها الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات والتي تشمل إنشاء اتجاه جديد بعرض 11.5 متر بواقع 3 حارات مرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق الحالى الذي يبلغ عرضه 11.5 متر، حيث تستخدم الشركة تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق لمسافة 16 كم، واستخدام تقنيات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد لمسافة 12 كم ، حيث رفعت الهيئة كفاءة بعض الأجزاء بطول 8 كم حديثاً.

وأشار الوزير خلال جولته إلى أهمية استخدام هذه المعدات الحديثة في رفع كفاءة الطريق، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادي كبير وبأسرع معدلات تنفيذ، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمرحلة الأولى بلغت 15% حتى الآن، وأن إجمالي قيمة المرحلة 290 مليون جنيه.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، بالإضافة إلى الصيانة المستمرة لكافة هذه المعدات الحديثة والتوسع في شراء معدات إضافية من هذه النوعية من المعدات الحديثة نظراً للتوسع في استخدامها في أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق.

وتجول الوزير في محور الشهيد باسم فكري على النيل بمحافظة قنا، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.522 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، والذي يشتمل على 30 عملاً صناعياً (15 كوبريا و15 نفقا)، منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /أسوان - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وحيث بلغت نسبة تنفيذه 99%، ومن المخطط افتتاحه خلال الفترة المقبل مع 3 محاور أخرى على النيل.

وأكد الوزير أن هذا المحور سيساهم في ربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي والطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي عابراً نهر النيل شمال مدينة قوص، بالإضافة إلى تنمية الحركة السياحية في محافظة الأقصر، وتنمية المناطق الصناعية شرق المحور لمصنع ( السكر – الورق – مطاحن مصر العليا) بمدينة قوص، وحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتقليل المدة الزمنية للوصول إلى مطار الأقصر، وكذلك إلغاء المعديات النيلية والحد من خطورة التنقل من جانبي النيل، وسيساهم المحور أيضاً في التنمية والاستثمار في مشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بمدينتي قوص ونقادة والمنطقة الصناعية بمدينة قفط والمساهمة في استصلاح الإراضي الزراعية شرق وغرب المحور.