تسجيل 61 اصابة جديدة بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسجلة لدى وزارة الصحة السورية اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) نسخة منه " تم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 5789 .
وأضافت " كما تم تسجيل شفاء 45 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2021 ".
وتابعت " تم تسجيل وفاة أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 292 ".
كان عدد الحالات المسجلة خلال الاسبوع الماضي أقل من 50 إصابة يومياً .