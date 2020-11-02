 تسجيل 61 اصابة جديدة بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية - بوابة الشروق
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تسجيل 61 اصابة جديدة بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 3:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 3:13 ص

ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسجلة لدى وزارة الصحة السورية اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) نسخة منه " تم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 5789 .

وأضافت " كما تم تسجيل شفاء 45 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2021 ".

وتابعت " تم تسجيل وفاة أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 292 ".

كان عدد الحالات المسجلة خلال الاسبوع الماضي أقل من 50 إصابة يومياً .

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