محافظ دمياط تتابع تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام؛ لمتابعة معدلات تنفيذ جميع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.



وناقشت "عوض" الموقف المالي لكافة الأعمال الجارية بجميع المراكز والمدن، كما بحثت آليات وضع محاور محددة لتلافي كافة الملاحظات، وتذليل جميع العقبات التي قد تعوق استكمال بعض من هذه الأعمال.



ووجهت بضرورة إنجاز جميع العمليات المدرجة بالخطة، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشددة على أهمية التنسيق بين جميع القطاعات، وكذا تحديد جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لإنجاز المشروعات على الوجه الأكمل، بما يحقق الصالح العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.