 محافظ دمياط تتابع تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية - بوابة الشروق
الإثنين 2 نوفمبر 2020 7:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

محافظ دمياط تتابع تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

منال عوض
منال عوض
حلمي سيد حسن
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 7:51 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 7:51 م
عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام؛ لمتابعة معدلات تنفيذ جميع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وناقشت "عوض" الموقف المالي لكافة الأعمال الجارية بجميع المراكز والمدن، كما بحثت آليات وضع محاور محددة لتلافي كافة الملاحظات، وتذليل جميع العقبات التي قد تعوق استكمال بعض من هذه الأعمال.

ووجهت بضرورة إنجاز جميع العمليات المدرجة بالخطة، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مشددة على أهمية التنسيق بين جميع القطاعات، وكذا تحديد جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لإنجاز المشروعات على الوجه الأكمل، بما يحقق الصالح العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك