الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

إيمان شاكر: عدم استقرار الطقس معتاد في هذا التوقيت من كل عام

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأيام الجارية يشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، وخاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، موضحة أن حالة عدم استقرار الطقس معتادة في هذا التوقيت من كل عام.

وأضافت شاكر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن حالة عدم الاستقرار بدأت خلال الأيام الماضية بأمطار على بعض المناطق بسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، مؤكدة وجود فرص لسقوط الأمطار مجددا، بالسواحل الشمالية، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري.

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح ناصحة كافة المواطنين بالحذر أثناء قيادة السيارات في الصباح الباكر.