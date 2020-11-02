الجيزة: صرف تعويضات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين بحادث تصادم سيارتين بطريق المريوطية

كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة بتقديم كافة أوجه المساعدة والعون لأسر المتوفين بحادث تصادم سيارتين بطريق المريوطية بقرية أبوصير بالبدرشين وصرف التعويضات العاجلة للمتوفين والمصابين.

كما كلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية ببحث شكوى المواطنين تجاه مستشفى الهرم والوقوف على مستوى الخدمات الصحية وأسلوب تعامل المستشفى مع مصابى الحادث.

وناشد المحافظ - في بيان اليوم الاثنين - أصحاب السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة السيارة للسير تفادياً لوقوع حوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي شكاوى أو مشاكل تعترضهم للتدخل فوراً نحو حلها.

ونعى محافظ الجيزة المواطنين الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث ، كما قدم خالص التعازي لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين مع التأكيد على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه السائق المتسبب فى الحادث.

ونوهت المحافظة - فى البيان- بأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية من أخبار أو منشورات بشأن حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بطريق المريوطية نطاق قرية أبو صير بالبدرشين يفتقد الى بعض الدقة.

وأشارت المحافظة إلى أنه وفقا للبيانات المسجلة من قبل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ومستشفى الهرم التي تم نقل مصابي الحادث إليها فإن عدد المصابين بلغ 16 مصابا توفى منهم 4 حالات ( 3 بمستشفى الهرم و حالة بمستشفى البدرشين ) وهناك حالتين محجوزتين بمستشفى الهرم لتلقي العلاج وتم خروج 8 حالات بعد تمام شفاؤهم وتحويل حالتين إصابة إلى مستشفى معهد ناصر وتحويل حالة إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج اللازم لها.