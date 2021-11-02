اليابان تدعو دول أوبك بلس إلى زيادة إنتاج النفط

قال وزير التجارة والصناعة الياباني كويشي هاجيودا، إن ارتفاع أسعار النفط حاليا يثير مخاوف المستهلكين. وجاءت تصريحات الوزير الياباني قبل اجتماع تجمع أوبك بلس للدول المنتجة للنفط والتي دعتها الولايات المتحدة إلى زيادة الإنتاج أو مواجهة الرد.

وفي حين استبعد الوزير الياباني لجوء بلاده إلى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام في الوقت الحالي قال للصحفيين اليوم الثلاثاء إن بلاده تنسق موقفها مع وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي في ظل زيادة الطلب على الطاقة مما يهدد بارتفاع معدل التضخم وأسعار البنزين وهو ما يثير قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ودعا هاجيودا دول أوبك بلس إلى إجراء مناقشات تضمن استقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل تصاعد أزمة الأسعار. وقال إن الحكومة اليابانية "تعتزم مواصلة الاتصال مع الدول المنتجة للنفط من أجل تفهم موقفها كدولة مستهلكة للنفط".