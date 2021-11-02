 إلغاء وتأجيل أكثر من 200 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الضباب - بوابة الشروق
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إلغاء وتأجيل أكثر من 200 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الضباب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 11:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 11:04 ص
تسببت حالة من الضباب الكثيف في العاصمة الروسية موسكو في تأجيل أو إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية في مطارات "فنوكوفو" و "دوموديدوفو" و"شيريميتيفو" صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما تسبب الضباب في حجب الرؤية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي عربية" الروسية، فإنه بحسب آخر المعطيات، تم تأجيل 64 رحلة وإلغاء خمس رحلات أخرى في مطار "فنوكوفو"، وفي مطار "دوموديدوفو" تم تأجيل 60 رحلة وألغيت 14 رحلة، وفي مطار "شيريميتيفو"، تأجلت 51 رحلة وأُلغيت 15 رحلة أخرى.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية اليوم أن الضباب الكثيف أجبر عشرات الطائرات على الهبوط في مطارات احتياطية خارج العاصمة موسكو.

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