 حبس سيدة متهمة بإدارة مركز تعليمي وهمي وتزوير شهادات وكارنيهات في الإسكندرية - بوابة الشروق
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حبس سيدة متهمة بإدارة مركز تعليمي وهمي وتزوير شهادات وكارنيهات في الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
عصام عامر
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 5:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 5:58 ص

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإدارة كيانًا تعليميًا "وهميًا"، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، وتزوير شهادات رسمية وجامعية، وبيعها بمقابل مادي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المستندات المضبوطة، وإرسالها إلى قسم الفحص والتزييف لبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود بلاغًا حول قيام سيدة، بتزوير "المستندات، والشهادات الدراسية، والجامعية، والكارنيهات" المنسوبة للعديد من الجهات، والنقابات، والجمعيات الوهمية، والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة، وبيعها لراغبي التعامل بها، مقابل مبالغ مالية.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إلقاء القبض على المتهمة أثناء تواجدها داخل المركز، وبتفتيشه، عُثر بداخله على مجموعة من استمارات العضوية، وكارنيهات، وتفويضات، وشهادات منسوب صدورها إلى العديد من الجهات المختلفة "مزورة".

وبمزيد من الفحص، تم ضبط جهاز حاسب آلي، وهاتف محمول، وبفحصهما فنيًا، تبين احتوائهما على العديد من صور المحررات الرسمية المضبوطة "المزورة"، وبرامج الحذف والتعديل على الصور التي تستخدم في عمليات التزوير، وشهادات وكارنيهات ومستندات المزورة، وأختام تحمل شعار الجمهورية، منسوب صدورها لبعض الجهات الرسمية، ومحادثات متبادلة مع العديد من عملائها تدل على نشاطها.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق..

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