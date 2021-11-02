تلعب العناصر الغذائية والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على وظائف الجسم الصحية، ويعتبر الحديد معدن حيوي يساعد في المقام الأول على نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة ويضمن النمو السليم وعمل الجسم، لذلك فإن محتوى الحديد غير الكافي في الجسم يمكن أن يعطل وظائفه، ما يؤدي إلى حالة طبية تسمى فقر الدم.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن فقر الدم مشكلة صحية عامة عالمية خطيرة تؤثر بشكل خاص على الأطفال والنساء الحوامل، ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن 42% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات و40% من النساء الحوامل في جميع أنحاء العالم مصابون بفقر الدم.

ونشر موقع "ميديكال نيوز توداي" مجموعة من المعلومات حول علامات نقص الحديد.

* فوائد الحديد في الجسم

الحديد هو مفتاح العديد من وظائف الجسم، لأنه بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم، ويساعد أيضًا على إنتاج الميوجلوبين، وهو بروتين يوفر الأكسجين للعضلات.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد المستويات الكافية من الحديد في الجسم على تقوية جهاز المناعة، حيث يضمن نظام المناعة الصحي الصحة العامة للجسم والعقل ويبقي الأمراض الشديدة في مأزق، ونظرًا لأن الحديد ينتج الهيموجلوبين، والذي بدوره يوفر الأكسجين للخلايا والأنسجة والأعضاء التالفة، فإنه يساعد في مكافحة الأمراض المعدية والأمراض الفيروسية.

وربط الخبراء أيضًا نقص الحديد بالقوى المعرفية المنخفضة، وهذا يعني أن محتوى الحديد المستقر في الجسم يحسن وظائف المخ، يحسن التركيز ويعزز الذاكرة، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد أيضًا إلى ظهور كدمات بسهولة وقد يزيد من صعوبة التئام الجروح.

- علامات نقص الحديد

* التعب الشديد والضعف

قد يشعر الشخص الذي يعاني من نقص الحديد بالتعب الشديد والإرهاق، حيث إن الحديد هو المعدن الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين، وهو بروتين مسؤول عن نقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، لذلك يتسبب انخفاض محتوى الحديد في انخفاض مستويات الهيموجلوبين، ما يعني وصول كمية أقل من الأكسجين إلى الأنسجة والعضلات، ما يحرمها من الطاقة.

* ضيق وصعوبة في التنفس

كما ذكرنا سابقًا يساعد الحديد على إنتاج الهيموجلوبين، ما يضمن حصول أجزاء مختلفة من الجسم على كمية كافية من الأكسجين، لذلك عندما تكون مستويات الحديد منخفضة، فهذا يعني أن مستويات الهيموجلوبين والأكسجين ستكون منخفضة أيضًا، ما يؤدي إلى زيادة معدل التنفس، والشعور بضيق التنفس.

* زيادة معدل ضربات القلب

في الوقت الذي يعاني فيه الجسم من نقص الحديد ومستويات منخفضة من الهيموجلوبين، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وقد يتسبب هذا في عدم انتظام ضربات القلب أو يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، لذلك يجب على المرء أن يكون يقظًا في الانتباه ويجب أن يلتمس العناية الطبية، وذلك لأن المواقف القصوى يمكن أن تؤدي إلى تضخم القلب وفشل القلب.

* دوار وصداع

يمكن أن يحدث نقص الحديد من تدفق الأكسجين إلى الدماغ، ما يجعل الصداع والدوخة أكثر شيوعًا، خاصة عند النساء، وذلك لأن انخفاض مستويات الأكسجين في الدماغ قد يكون عاملا شائعًا يساهم في الصداع.

* بشرة شاحبة

الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء هو ما يعطي الدم اللون الأحمر، لذلك عندما يتعامل الشخص مع نقص الحديد، فإن إنتاج الهيموجلوبين يتأثر بهذه العملية، ما يجعل الجلد يفقد لونه الوردي ودفئه، وقد يصبح الوجه واللثة والأظافر والجفن الداخلي شاحبًا، وهو منتشر في الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم المتوسط أو الشديد.

* تورم وتشقق اللسان والفم

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يشير بها الفم والسان إلى علامات نقص الحديد، لذلك إذا كنت تعاني من التهاب أو تورم اللسان أو الفم، فمن المحتمل أنك تفتقر إلى الحديد الكافي في جسمك، وقد تشمل الأعراض الأخرى جفاف الفم، والإحساس بالحرقان، وشقوق حمراء مؤلمة على جانبي الفم وتقرحات في الفم.