تحل ذكرى ميلاد الفنان الأمريكي دايفيد شويمر، اليوم الثلاثاء، حيث ولد في 2 نوفمبر لعام 1966م، ويبلغ من العمر 55 عاما.

بالرغم من تعلقه الشديد بالمسرح وتقديمه للعديد من الأدوار الناجحة على خشبته في بداية مشواره الفني، إلا أن الجمهور عرف شويمر من خلال تأديته لشخصية روس جيلر بالمسلسل الشهير فريندز، وهي الشخصية التي جسدها شويمر بنجاح لمدة 10 سنوات متتالية.

تعلق الجمهور بمسلسل فريندز، ومازال الملايين حول العالم من عشاق المسلسل مولعين بقصة حب روس الشخصية التي يؤديها دايفيد شويمر، ورايتشل التي تؤديها جينيفر أنيستون، وتمنى الكثيرين منهم لو أنهم يرون دايفيد وجينيفر مرتبطان في الحقيقة، ولم يكن يعلم هؤلاء أن ذلك كاد أن يحدث بالفعل خلال تصوير المسلسل، وهي المفاجأة التي أعلن عنها دايفيد خلال حلقة فريندز لم الشمل، التي تم تصويرها خصيصا مع أبطال المسلسل لمعرفة كواليس تصويره، وتم عرضها في شهر مايو الماضي.

وأوضح دايفيد وجينيفر خلال الحلقة، أن قصة الحب بين روس ورايتشل في مسلسل فريندز، كادت أن تتحول إلى حقيقة بينهما خلال تصوير الموسم الأول من المسلسل.

وقال شويمر: "في الموسم الأول من المسلسل، كنت منجذبا جدا إلى جين"، لترد عليه أنيستون "كان الأمر متبادلا"، هذا بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف شويمر: "لكن الأمر كان أشبه بزورقين يتلاقيان لأن أحدنا كان لا يزال في علاقة أخرى، فلم نتجاوز حدودنا أبدا، وكنا نحترم ذلك".

ولم يمر هذا الانجذاب الشديد بين روس ورايتشل من دون ملاحظة بقية الأصدقاء أو الممثلين الآخرين، هذا بحسب ما ذكر الممثل ماثيو بيري، الذي لعب دور تشاندلر، وبحسب ما ذكرت أيضا الممثلة كورتني كوكس، التي جسدت دور مونيكا، حيث أكدا أنهما كانا يعلمان بأن دايفيد وجينيفر معجبان ببعضهما البعض.

أما أنيستون، التي فازت بجائزة إيمي عن دور رايتشل عام 2002م فقالت عما حدث بينها وبين شويمر خلال التصوير: "أتذكر أنني قلت لدايفيد، سيكون من المؤسف حقا أن تحصل قبلتنا الأولى على شاشة التلفزيون"، هذا بحسب ما ذكر في موقع سكاي نيوز.

وأضافت أنيستون: "وبالطبع كانت قبلتنا الأولى في هذا المقهى"، الذي بات شهيرا، وهو سنترال بيرك في الحلقة السابعة من الموسم الثاني، وبالتالي، استثمرنا عشقنا وحبنا في روس ورايتشل".

تصدر دايفيد شويمر، صفحات الجرائد بعد عرض هذه الحلقة، حيث تكهن البعض بارتباطه بجينيفر أنيستون، لأن كلاهما غير مرتبطا الآن، ولكن صدم دايفيد الجميع عندما نفى وجود أي علاقة رومانسية بينهما، مؤكدا أنهما أصدقاء جيدين.