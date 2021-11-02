أستاذ موارد مائية: نستورد 75% من الفول و100% من العدس

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مصر كانت في السبعينات من أكبر الدول المنتجة للفول والعدس، منوهًا إلى أنها تستورد الآن 100% من متطلباتها من العدس كما تستورد 75% من الفول.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أن أغلب المزارعين عزفوا عن زراعة الفول والعدس لأنها أصبحت سلعة غير مربحة والدولة لم تعد تراعي البحث العلمي الخاص بهذه المحاصيل الزراعية، موضحا أن الأصناف القديمة من الفول والعدس تدهورت للغاية.

وتابع: «الفول والعدس من المحاصيل الشتوية قليلة استهلاك المياه، ومن أقل المحاصيل الشتوية استهلاك للمياه»، لافتا إلى أنه في حالة دعم المزارع من خلال مضاعفة الإنتاجية واستيراد التقاوي سيتغير الوضع، وينبغي للدولة تطوير إنتاجيتهم باستمرار وجذب المزارعين لهذه الزراعات.