 ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزلين في قرية الجعافرة بأسوان - بوابة الشروق
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ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزلين في قرية الجعافرة بأسوان

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 11:57 م

تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان، بالتعاون مع مباحث مركز دراو ومفتشي آثار كوم أمبو مساء اليوم من إحباط محاولة ٦ أشخاص التنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية الجعافرة وبمدينة دراو.

وكان بلاغ وصل إلى العقيد حسن عبد الموجود رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان، يفيد بقيام ٦ أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية الجعافرة.

وعلى الفور تم تشكيل قوتين من مباحث السياحة ومركز دراو ومفتشي الآثار وقامت بمداهمة المنزلين في توقيت واحد، حيث تبين بالفحص العثور على حفرتين بعمق ١٠ أمتار وأدوات الحفر، وتم القبض على ٦ متهمين والتحفظ على أدوات الحفر.


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