نيشيري كورب اليابانية تخفض توقعات أرباح تشغيل العام المالي الحالي

خفضت شركة الأغذية المجمدة اليابانية العملاقة نيشيري كورب توقعاتها لأرباح التشغيل العام المالي الحالي لتصبح أقل من تقديرات المحللين.

وتتوقع الشركة حاليا وصول أرباح التشغيل خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل إلى 33 مليار ين وليس 35 مليار ين كما كانت تتوقع من قبل، في حين يبلغ متوسط توقعات المحللين 33.40 مليار ين حيث تراوحت بين 27.99 و35.20 مليار ين.

كما تتوقع نيشيري أرباحا صافية بقيمة 22.5 مليار ين وليس 23 مليار ين وفق التوقعات السابقة، مقابل متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم ويبلغ 22.04 مليار ين حيث تراوحت بين 18.52 و23.20 مليار ين.

وتتوقع الشركة اليابانية تحقيق مبيعات إجمالية خلال العام المالي الحالي بقيمة 600 مليار ين بما يزيد عن توقعاتها السابقة وكانت 594.03 مليار ين وعن متوسط توقعات المحللين وتبلغ 580.65 مليار ين.

وفي الوقت نفسه، تتوقع الشركة صرف توزيعات نقدية للمساهمين بمقدار 50 ين للسهم الواحد وهو ما يتفق مع توقعات المحللين.