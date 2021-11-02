 بريطانيا تسجل 39 ألفا و999 إصابة جديدة بكورونا.. و43 حالة وفاة - بوابة الشروق
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بريطانيا تسجل 39 ألفا و999 إصابة جديدة بكورونا.. و43 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 10:25 ص
سجلت بريطانيا 39 ألفا و999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 43 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 9 ملايين و140 ألفا و441 إصابة، والوفيات إلى 141 ألفا و98 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 104 ملايين و648 ألفا و399 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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