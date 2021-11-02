انطلاق أعمال اجتماع التجمع الإقليمي لمدن شمال إفريقيا بمحافظة الأقصر

انطلقت أعمال اجتماع التجمع الإقليمي لمدن شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، اليوم /الاثنين/ بمدينة الأقصر، بمشاركة وزراء وعمداء ومحافظي عدد من المدن الإفريقية وممثلي المؤسسات الدولية الشريكة، وبحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر -في كلمته خلال الاجتماع- أن تجمع إقليم شمال إفريقيا بمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة.

ويأتي هذا التجمع الإقليمي في إطار التحضير للدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة (أفريستي) التي ستقام بمدينة كيسومو في كينيا خلال الفترة ما بين 17 و21 مايو المقبل حول موضوع "دور المدن الوسيطة في إفريقيا في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063".

ويبحث الاجتماع -على مدى يومين- المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2021-2030 لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، والخطوط الكبرى لقمة "أفريستي" التي ستقام بمدينة كيسومو في كينيا، والإعداد للاجتماعات السياسية للقمة، والمخرجات الرئيسية للقمة، وكذا معرض أفريستي في كيسومو.