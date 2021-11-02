ابنة حسن الأسمر توضح سبب حرصه على شرب الشاي بالحلاوة الطحينية

روت أمينة الأسمر ابنة المطرب الراحل حسن الأسمر، قصة تعوده على شرب الشاي بالحلاوة الطحينية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، إن والدها كان يحرص على تناول الشاي بالحلاوة الطحينية قبل دخوله الاستوديو لتساعده على شد الأحبال الصوتية.

وأضافت أنها لم تجرّب الشاي بهذه الطريقة، معقبة: "فيه حاجات كده مش بامشي وراه فيها.. العمر مش بعزقة".

وأشارت إلى أنّ والدها كان يحرص على تناول العسل فور استيقاظه من النوم نظرًا لفوائده الصحية، لا سيّما أنّه كان يخاف على نفسه دائمًا.

وأوضحت أنّ والدها كان يجهز لهم وجبة "المبكبكة الليبي"، وكان يعدها بشكل مميز للغاية، مشيرة إلى أنه قضى وقتًا طويلًا في ليبيا وهناك تعلم الكثير من الوجبات.