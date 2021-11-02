تلاشت آمال الصين في استضافة مبارياتها المقبلة في تصفيات كأس العالم ضد سلطنة عمان وأستراليا أمام جماهيرها، بسبب قيود السفر الصارمة.

ولم تلعب الصين، التي تحاول التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ ظهورها الأول في 2002، أي مباراة على أرضها في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكر الاتحاد الصيني: "بعد مفاوضات مع كل الأطراف المعنية وتأكيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستلعب الصين ضد عمان وأستراليا في 11 و16 نوفمبر على الترتيب في الشارقة بالإمارات".

وأضاف الاتحاد الصيني أن المنتخب سيسافر إلى الشارقة في السابع من نوفمبر الجاري.

واضطرت الصين إلى خوض مبارياتها خارج أرضها في هذه المرحلة من التصفيات، بسبب قيود السفر الصارمة المرتبطة بالبلاد، والتي تؤثر بشدة على القادمين إليها.

ولعبت الصين مباراتها مع اليابان في الدوحة في سبتمبر، وخسرت 1-صفر، قبل أن تهزم فيتنام 3-2 في الشارقة الشهر الماضي.

وتحتل الصين المركز الخامس في المجموعة الثانية (3)، وتتأخر بفارق 9 نقاط عن السعودية متصدرة المجموعة بعد 4 جولات.