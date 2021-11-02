خبراء في مؤتمر المناخ يحذرون من ارتفاع متوسط حرارة الأرض بمقدار 3 درجات بحلول 2100

حذر مجموعة من العلماء وخبراء في مؤتمر تغير المناخ بمدينة جلاسكو، اليوم الاثنين، من أن متوسط درجة حرارة الأرض سيرتفع بمقدار 3 درجات مئوية على الأقل بحلول عام 2100.

وفي استطلاع تم إجراؤه بين بعض خبراء البيئة في حكومات من مختلف دول العالم -حسب ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية- توقع ثلثا المُستطلعين أن ترتفع درجة حرارة الأرض بهذا المقدار.

وفي المقابل، توقع نحو 20% من المُجيبين على الاستطلاع أن تتمكن دول العالم بنجاح لتقييد متوسط درجة حرارة الأرض عند درجتين مئويتين، فيما رأى 4% أن العالم سيتمكن من تحقيق هدف خفض متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.