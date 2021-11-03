أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ هناك سيناريوهات تحذر من أنّ الإسكندرية قد تغمرها مياه البحر بسبب التغيرات المناخية.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، إنّ قطاعات الزراعة والري ستكون الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.



وأضافت أنّ وزارة الري تنفذ جهودًا كبيرة سواء على صعيد الإنذار المبكر أو إجراءات حماية الشواطئ من ارتفاع منسوب مياه سطح البحر.



وذكّرت "ياسمين"، بجهود وزارة البيئة في إنقاذ قلعة قايتباي التي كانت مهددة بالاختفاء بسبب السيول التي تعرضها لها الإسكندرية خلال السنوات الماضية.



وأشارت إلى أنّ وزارة الري نفّذت إجراءات حماية كبيرة لحماية الشواطئ، بتكلفة بلغت أكثر من سبعة مليارات جنيه.



وكان الرئيس السيسي قد شارك في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، وسلّط الضوء في كلمة ألقاها أمس الاثنين، على جهود مصر في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما شدد على ضرورة أن تفي الدول المتقدمة بدفع تعهداتها في مواجهة هذه الظاهرة.