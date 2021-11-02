تسرب رسالة نصية يتسبب في مشكلة جديدة بين فرنسا وأستراليا

تسبب تسرب رسالة نصية يزعم بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرسلها إلى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في ظهور مشكلة جديدة في النزاع بين البلدين بشأن صفقة الغواصات.



ونشرت وسائل إعلام أسترالية رسالة نصية اليوم الثلاثاء تردد أن ماكرون سأل فيها موريسون، في سبتمبر، عما إذا كان ينبغي أن يتوقع "أخبارا جيدة أو سيئة" فيما يتعلق بطموحاتهما المشتركة في صفقة الغواصات.



وقال مصدر مقرب من ماكرون اليوم الثلاثاء، إن نشر رسائل نصية شخصية من زعيم إلى آخر هو "أسلوب غير لائق وغير مقبول"، واصفا إياه بأنه "لا يرقى إلى مستوى رئيس الحكومة" و"آخر محاولة يائسة" من موريسون لإنقاذ كرامته .



ورفض مسؤولون مقربون من ماكرون التعليق على صحة الرسالة.