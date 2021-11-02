أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم /الاثنين/، أولى حفلات الدورة ٣٠ من مهرجان الموسيقي العربية، والذي يستمر حتى ١٥ نوفمبر الجاري، على مسرح مكتبة الإسكندرية.

أحيا الحفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حيث قدم باقة مختارة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني، منها "وأنا مارق مريت"، و"غدرك مستحيل"، و"عذبوني"، إلى جانب أغنيتا "أحلف بسماها وبترابها" و"عظيمة يا مصر"، وذلك بمصاحبة فرقة الحفني الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

كما قدم الفنانون نهاد فتحي، وحسام حسني، ونيڤين رجب فاصلا غنائيا مميزا، تضمن مجموعة مختارة من أجمل أعمالهم الفنية.

أقيم الحفل وفق إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة ٣٠ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضم ٣٣ حفلا فنيا، بمشاركة ١٠١ فنان من ١٠ دول عربية هي: مصر، ولبنان، والمغرب، والسعودية، والعراق، وسوريا، وتونس، وفلسطين، والأردن، وعُمان، وتقام على ٦ مسارح في ٣ محافظات هي: القاهرة (النافورة، والصغير، والجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية)، والبحيرة (أوبرا دمنهور)، والإسكندرية (مكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة).