سجلت هولندا 7720 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و179 ألفا و710 إصابات، والوفيات إلى 18 ألفا و862 حالة.



وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 23 مليونا و975 ألفا و215 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.



ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.