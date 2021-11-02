طلعت يوسف يعلن رحيله عن الإسماعيلي عقب مباراة البنك الأهلي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، رحيله عن تدريب الفريق عقب مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري والتي ستقام يوم الخميس المقبل.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية إن الموضوع منتهي تمامًا بالنسبة له وإنه سيرحل عقب المباراة المقبلة مهما كانت نتيجة اللقاء، مشيرًا إلى رفضه لكل أحاديث يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الجديد.

وأضاف مدرب الإسماعيلي إنه تابع تصريحات يحيي الكومي، مشيرًا إلى إنه كان ينتظر أن يتصل به عقب نجاحه للاطمئنان عليه فور نجاحه من أجل الاطمئنان على صحته مثلما يفعل كل الناس الطبيعيين.

وواصل يوسف تصريحاته قائلًا: «بعد أول ربع ساعة من نجاح يحيي الكومي تفاجئت بتصريحاته وتجاوزه ضدي، ومر على كل الفضائيات للحديث عن مصيري، وتصريحاته غير مقبولة بالنسبة لي».

ووجه مدرب الدراويش رسالة لرئيس النادي الجديد قائلا: «أنت أنهيت علاقتي بك قبل أن تبدأ، أنت وضحت لي طبيعة شخصيتك، هذا الأمر لا يصح، أنا لن استطيع التعامل مع شخصية مثل هذه أبدًا، الأمر مرفوض تمامًا».

واستكمل يوسف تصريحاته قائلًا: «لن يصح أن يكون بيننا أي تعامل، أنت تقول أنك ترغب في وجود جهاز فني لإضحاك اللاعبين، فعليك البحث عنه، الجهاز الموجود سيلعب في المباراة القادمة، وسيرحل بعدها».

واختتم مدرب الدراويش عن استيائه من تصرفات الكومي مؤكدًا إنه لن يتراجع عن الأمر، حيث سيقوم بعد ذلك بالبحث عن إنهاء التعاقد مشيرًا إلى أن الأمر نهائيًا.