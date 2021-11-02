ضبط شخص في سوهاج بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من عدد من المواطنين بسوهاج، بتلقي شخص "صاحب محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج" مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح مالية بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك من الحصول من الشاكين على 5 ملايين و244 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.