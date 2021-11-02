قال محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ التغيرات المناخية قضية وجودية للعالم أجمع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "المحور"، مساء الثلاثاء، أن مصر تشارك بنسبة 0.5% من الانبعاث الحراري علمًا بأن الصين تشارك بـ22%، والولايات المتحدة بـ10%.



وأشار إلى أنّ مصر سبقت الدول الأخرى في مواجهة هذه الظاهرة، لافتًا إلى أنّ مصر تستهدف أن تكون المشروع الخضراء الممولة حكوميًّا تكون بنسبة 100%بحلول عام 2030.



وأوضح أن المشروعات الخضراء هي التي لا ينتج عنها أي انبعاثات حرارية مثل مشروعات إنتاج الطاقة من الرياح واستخدام الطاقة النظيفة أو استخدام تكنولوجيا متقدمة في بعض الصناعات بما لا يؤدي إلى أي ملوثات.



ولفت إلى أنّ تغير المناخ يطال منظومة الجو (الحرارة والرياح) ما يؤدي إلى النيل من كفاءة بعض المحاصيل، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بسبب نقص الكمية المعروضة نتيجة نسبة التلف الكبيرة.



وأفاد بأن الأزمة تؤثر أيضًا على كميات المياه المتاحة، ضاربًا المثل في الزراعات الصيفية التي تحتاج كميات أكبر من المياه بفعل درجات الحرارة المرتفعة.



وشدّد على أنّ الدولة لا تقف عاجزة عن مواجهة هذه التحديات، وتضع خططًا واضحة للحد من هذه التأثيرات.



وكان الرئيس السيسي قد شارك في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، وسلّط الضوء في كلمة ألقاها أمس الاثنين، على جهود مصر في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما شدد على ضرورة أن تفي الدول المتقدمة بدفع تعهداتها في مواجهة هذه الظاهرة.