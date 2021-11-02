كندا تسجل 2894 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا

سجلت كندا 2894 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 30 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و725 ألفا و362 إصابة، والوفيات إلى 29 ألفا و52 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 58 مليونا و756 ألفا و154 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.