جاجوار لاند روفر تتوقع انتعاش المبيعات بعد تحسن الوضع في أزمة نقص الرقائق الألكترونية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت الشركة المالكة لشركة جاجوار لاند روفر عن توقعها زيادة المبيعات والأرباح للشركة المصنعة للسيارة الفارهة خلال الشهور القادمة ، بعد تسببت أزمة نقص الرقائق الألكترونية في إعاقة الانتاج وتسجيل خسائر بالشركة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن شركة جاجوار لاند روفر تتوقع تحقيق هامش ربح تشغيل إيجابي في النصف الثاني من عامها المالي الذي ينتهي في آذار /مارس .

وبحسب تقديم استثماري تم نشره بالتعاون مع الشركة المالكة تاتا موتورز ليمتد ، تتوقع الشركة تساوي الأرباح مع الخسائر خلال العام بالكامل، وهو أكبر من الخسارة الربعية المتوقعة .

وقال بي.بي .بالاجي المدير المالي لشركة تاتا موتورز عبر تقنية "كول كونفرانس" إن "وضع الرقائق الألكترونية في جاجوار لاند روفر سوف يتحسن بدءا من هذا الربع".

وأضاف قائلا إنه رغم ذلك فإن أزمة الرقائق الإلكترونية "ينبغي إدارتها على أساس يومي وأن التحسن أمامه طريق طويل".

يذكر أن نجاح جاجوار لاند روفر أمر في غاية الأهمية بالنسبة للشركة الهندية المالكة لها في ظل تأثير الجائحة.

فقد ذكرت شركة تاتا موتورز في وقت سابق من اليوم الاثنين أنها خسرت 4ر4 مليار روبية(593 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى أيلول/سبتمبر وسط أزمة الرقائق الإلكترونية .

وسوف تحصل لاند روفر على أول طراز يدار بالكهرباء بالكامل في عام 2024.وتعمل شركة تسلا الآن على مساعدة جاجوار لاند روفر في تلبية قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة من السيارات والمركبات ذات الدفع الرباعي.