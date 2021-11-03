مواطن حاول مقاومة قاتل الإسماعيلية: حماسي راح أول ما قالي اغتصب أمي وأختي

روى إساعيل يوسف المواطن الذي تدخل للتصدي لمرتكب جريمة القتل في محافظة الإسماعيلية، تفاصيل تدخله لمقاومة القاتل.



وقال خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "دخلت الشارع، لقيت واحد متغرق في دمه.. دخلت عليه بالعجلة وقولتله كده غلط هتودي نفسك في داهية".



وأضاف: "قالي ابعد انت يا عمي الحاج.. قولتله أنا خايف عليك وهو بيشوح بالسكينة لكنه لم يلمسني.. قولتله يا بني أنا خايف عليك أنا مش عاوز منك حاجة، قالي هو اغتصب أمي وأختي".



وأكمل: "جسمي ماستحملش والحماس اللي كان عندي راح بسبب كلمة أمي دي.. مشيت ومرضيتش أشوف حاجة بسبب كلمة أمي".



وشهدت الإسماعيلية حادثًا بشعًا أمس الاثنين، عندما أقدم شخص مهتز نفسيا وسبق علاجه بمصحة للإدمان، طبقا لبيان وزارة الداخلية، على قتل المجني عليه محمد الصادق وفصل رأسه عن جسده بساطور، وسار متجولا بها في الشارع وسط ذهول المارة.



ونفّذ المتهم، في وقت سابق من الثلاثاء، تمثيلًا للواقعة بمسرح الجريمة في حضور فريق من النيابة العامة.



وتوجه المتهم ويدعى عبد الرحمن وشهرته "دبور"، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى موقع الحادث بشارع البحري وطنطا وأعاد تمثيل الجريمة بشكل كامل قبل عودته للنيابة مرة أخرى لاستكمال التحقيقات معه في اتهامه بقتل محمد الصادق (52 عاما)، مقيم بمنطقة البلابسة بحي ثان.