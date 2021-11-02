الرئيس القبرصي يؤكد أهمية التعاون الدولي للتصدي للتغيرات المناخية

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، اليوم الثلاثاء، أن هناك تحديات عالمية لا يمكن مواجهتها إلا بالتعاون الدولي للتصدي للتغيرات المناخية للمساهمة في خفض انبعاث الكربون.

وقال الرئيس القبرصي، في كلمته خلال الجلسة العامة لقمة المناخ في جلاسكو، إن الهدف الرئيسي من الدورة الحالية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري "الغازات الدفيئة"، والحد من مفعولها بنسبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كان سائدا قبل الثورة الصناعية .

وأضاف أنه لا يوجد خطوات عملية من المجتمع الدولي تدل للمحافظة على البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قمة المناخ في دورتها الـ26 حجر الأساس في جهود التعامل مع الآثار المدمرة لتغير المناخ من خلال ضمان عالي المستوى من الالتزام من قبل كافة الدول المشاركة بطريقة عادلة وفعالة وشفافة بالتوازي مع الإبقاء على التضامن مع الدول الأكثر ضعفا التي ستكون أكثر تأثرا بتغير المناخ.

وأكد أنستاسيادس دعمه لكافة المبادرات والبيانات الصادرة عن مؤتمر الأطراف الدولية في دورته الـ26 وتحديدا إعلان "قادة جلاسكو" حول الغابات واستعمال الأراضي.