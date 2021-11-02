قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك تزايدا في عدد إصابات فيروس "كورونا"، ومازلنا في الموجة الرابعة من انتشار الوباء.

وأضاف تاج الدين - في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل - أن هناك زيادة في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات وتحتاج إلى دخول العناية المركزة، وعندما تظل أعداد الإصابات ثابتة لعدة أيام وتبدأ في الانخفاض نستطيع أن نصرح بأننا تخطينا قمة ذروة الموجة الرابعة.

وأوضح أن غالبية الحالات المصابة بفيروس "كورونا" حالتها بسيطة ومتوسطة وتعالج في المنازل ولا تحتاج إلى دخول المستشفيات، لافتًا إلى أن الأطباء في مصر حصلوا على خبرة تراكمية في التعامل مع حالات فيروس "كورونا" وهذا الأمر ساعدنا في التوصل إلى نسبة شفاء جيدة من الإصابات.

وأشار إلى أن الدولة وضعت خطة من أجل تطعيم المدرسين والعاملين بالمدارس وتطعيم أعضاء هيئة تدريس الجامعات وطلاب الجامعات بلقاحات فيروس "كورونا".

وبين تاج الدين أن هناك احتمالية كبيرة لتطعيم الفئة العمرية من 15 لـ 18 سنة وهناك تجارب ودراسات تجري على لقاح فايزر لتطعيم هذه الفئة العمرية به.