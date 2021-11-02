السيطرة على حريق مخزن خردة بالحوامدية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن خردة بقرية أم خنان بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب حريق داخل مخزن خردة بقرية أم خنان بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون اصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.